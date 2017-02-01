Fazıl Say Referandumda ‘Hayır’ Diyecek

01 Şubat, 2017 | 10:00

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği için referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, “memleketimizi sevdiğimiz için ve vatansever insanlar olduğumuz için HAYIR diyeceğiz” ifadesini kullandı. Say’ın paylaşımı kısa sürede 20 bine yakın beğeni aldı.

Fazıl Say’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“HAYIR diyeceğiz, memleketimizi sevdiğimiz için ve vatansever insanlar olduğumuz için HAYIR diyeceğiz. Çağdışı ve kuralları belirsiz bir tek adam rejimine HAYIR diyeceğiz. Elbette ki Atatürkçüyüz ama “ah Atam vah Atam” demeden HAYIR diyeceğiz; Aydınlık bir gelecek için, dostça, güzelce ve uygarca beraber yaşamak uğruna HAYIR diyeceğiz.”