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Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

19 Aralık, 2016 | 09:36

Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl layık görüldüğü Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı.

Beethoven Akademisi’nin 2016 Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü’ne layık görülen Fazıl Say, Almanya’da düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Bonn kentinde düzenlenen törenle ödülünü alan Fazıl Say, törene katılan konuklara Aşık Veysel anısına yazdığı Kara Toprak adlı eserini çaldı. Konser sonrası dakikalarca ayakta alkışlanan Say, Beethoven Ödülü’nü almaktan onur duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar 50’den fazla ödül aldığını ancak hepsinin kırıldığını esprili bir dille ifade eden Fazıl Say, Beethoven ödülü içinse cam muhafazalı bir bölüm ayırdığını ödülün sağlam kalacağını söyleyerek salondakileri güldürdü.

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Beethoven, Fazıl Say,

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