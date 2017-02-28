28 Şubat, 2017 | 08:58

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerin en çok konuşulan bestesi İzmir Marşı ‘nı yorumladı.

Türkiye, anayasa değişiklik teklifini oylayacağı 16 Nisan’daki referanduma doğru ilerliyor. Bu süreçte de “Hayır” kampanyasının neredeyse kampanya marşı olan İzmir Marşı, önce stadlarda sonra da sokaklarda ve meydanlarda söylenmeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İzmir Marşı’na kayıtsız kalmadı ve piyanosunun başına geçti. Sosyal medya hesabından İzmir Marşı’nın yeni bir yorumunu paylaşan Fazıl Say’ın bu çalışması da büyük beğeni topladı.

İşte Fazıl Say’dan İzmir Marşı Yorumu