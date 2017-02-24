24 Şubat, 2017 | 13:39

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan çirkin saldırının ardından Fazıl Say’dan Müjdat Gezen için destek mesajı…

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İstanbul Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan çirkin saldırıya tepkisini usta sanatçı Müjdat Gezen’e yazdığı mektupta dile getirdi.

Fazıl Say, Müjdat Gezen için sosyal medyadan paylaştığı mesajında ‘Yalnız Değilsin’ vurgusu yaptı.

Fazıl Say’dan Müjdat Gezen Mesajı

Sevgili Müjdat ağabey;

Türkiye’de koskoca bir nesil, senin oyunlarınla, kitaplarınla, bizi gülümsetmenle beslendi, asla yalnız değilsin. Bizden sonraki nesil ise senin okullarında yetişti, genç sanatçılara bakıyorum da ne kadar çok insan kazandırtmışsın bu memlekete, bu gururdur. Asla yalnız değilsin.

Yakmak-yıkmak çaresizliktir. İnsanların ruhları ve sanatları yakılabilir yıkılabilir bir şey değildir, bu ilkel anlayış ilkelliğini tüm dünyaya göstererek kendini yakmaya devam ediyor. Uygar ve barışçıl insana korku salarak kendi korkusunu örtbas etmeye çalışıyor. Bu memlekette bunu çok yaşadık.

Ama umudumuzu asla yitirmeyelim. Umutlar yeşerecektir.

Fazıl