Festival Kızı Ariel Winter

17 Nisan, 2017 | 10:06

Ünlü oyuncu Ariel Winter, yılın en büyük açık hava festivali Coachella’da boy gösterdi.

Kaliforniya’da gerçekleşen yılın en büyük açık hava etkinliği Coachella Müzik Festivali, bu yıl da ünlüler geçidine sahne oluyor. Dünyaca ünlü şarkıcılar, oyuncular, moda ikonları ve top modeller, 23 Nisan’a kadar devam edecek olan festivalde boy gösteriyor.

Modern Family dizisinin yıldızı Ariel Winter da o isimlerden yalnızca biri. Fosforlu pembe uzun peruğu, mini kot şortu ile göğüs ve göbek dekolteli bluzuyla festivale katılan 19 yaşındaki Ariel Winter, Coachella’nın en dikkat çeken ismiydi.

Genç oyuncu 29 yaşındaki sevgilisi Levi Meaden ile birlikte katıldı. Hafta sonu tatilini Coachella Festiveli için ayıran çift, gönüllerince eğlendi.