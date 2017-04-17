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Festival Kızı Ariel Winter

17 Nisan, 2017 | 10:06

Coachella Müzik Festivali

Ünlü oyuncu Ariel Winter, yılın en büyük açık hava festivali Coachella’da boy gösterdi.

Kaliforniya’da gerçekleşen yılın en büyük açık hava etkinliği Coachella Müzik Festivali, bu yıl da ünlüler geçidine sahne oluyor. Dünyaca ünlü şarkıcılar, oyuncular, moda ikonları ve top modeller, 23 Nisan’a kadar devam edecek olan festivalde boy gösteriyor.

Coachella Müzik Festivali

Modern Family dizisinin yıldızı Ariel Winter da o isimlerden yalnızca biri. Fosforlu pembe uzun peruğu, mini kot şortu ile göğüs ve göbek dekolteli bluzuyla festivale katılan 19 yaşındaki Ariel Winter, Coachella’nın en dikkat çeken ismiydi.

Coachella Müzik Festivali

Genç oyuncu 29 yaşındaki sevgilisi Levi Meaden ile birlikte katıldı. Hafta sonu tatilini Coachella Festiveli için ayıran çift, gönüllerince eğlendi.

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Ariel Winter, Coachella,

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