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FIFA Ödül Törenini Eva Longoria Sunacak

04 Ocak, 2017 | 11:31

2016 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği FIFA Ödül Törenini Eva Longoria sunacak.

FIFA Ödül Törenini Eva Longoria Sunacak

Futbolda geride bıraktığımız yılın en iyilerinin belirleneceği 2016 FIFA Ödül Töreni, 9 Ocak’ta İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek.

FIFA Ödül Törenini Eva Longoria Sunacak

Bir süredir ödül törenini kimlerin sunacağı merak ediliyordu. FIFA’dan yapılan açıklamada, ünlü oyuncu Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl gecenin sunucuları oldu. 41 yaşındaki Eva Longoria, Umutsuz Ev Kadınları isimli dizi ile hafızalara kazınmıştı.

FIFA Ödül Törenini Eva Longoria Sunacak

NBA yıldızı Fransız basketbolcu Tony Parker ile olan evliliğini 2011 yılında bitiren Eva, 2016’da Latin Amerika’nın en büyük televizyon şirketi Televisa’nın sahibi Jose Antonio Bastón ile nikah masasına oturmuştu.

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Eva Longoria, FIFA,

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