04 Ocak, 2017 | 11:31

2016 yılının en iyilerinin ödüllendirileceği FIFA Ödül Törenini Eva Longoria sunacak.

Futbolda geride bıraktığımız yılın en iyilerinin belirleneceği 2016 FIFA Ödül Töreni, 9 Ocak’ta İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenecek.

Bir süredir ödül törenini kimlerin sunacağı merak ediliyordu. FIFA’dan yapılan açıklamada, ünlü oyuncu Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl gecenin sunucuları oldu. 41 yaşındaki Eva Longoria, Umutsuz Ev Kadınları isimli dizi ile hafızalara kazınmıştı.

NBA yıldızı Fransız basketbolcu Tony Parker ile olan evliliğini 2011 yılında bitiren Eva, 2016’da Latin Amerika’nın en büyük televizyon şirketi Televisa’nın sahibi Jose Antonio Bastón ile nikah masasına oturmuştu.