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FIFA Yılın Enleri Belli Oldu

10 Ocak, 2017 | 11:55

FIFA tarafından İsviçre’nin Zürih kentinde organize edilen ödül gecesinde yılın enleri belli oldu.

2016 yılının en iyi futbolcusu ödülüne Lionel Messi ve Antonie Greizman’ı geride bırakan Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo layık görüldü.

Futbol dünyasında geride bıraktığımız yıla damga vuran sporcular dün akşam düzenlenen törenle ödüllendirildi. İsviçre’nin Zürih kentindeki törende, 2016 yılının en iyi futbolcusu ödülüne Lionel Messi ve Antonie Greizman’ı geride bırakan Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo layık görüldü.

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016 birinciliği kazanan Ronaldo, ödülü aldıktan sonraki konuşması ile gündeme oturdu.

Ronaldo, ödülü aldıktan sonraki konuşması ile gündeme oturdu

Yıldız futbolcu, kısa konuşmasında “İnanılmaz. Takım arkadaşlarıma ve teknik direktörlerime teşekkür ediyorum. Onlarsız başaramazdım. Barcelona’dan bazı oyuncular burada olamadığı için üzgünüm. Ancak neden burada olamadıklarını anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Yılın teknik direktörü Ranieri

Geçen sezon İngiltere Premier Lig’de Leicester City’yi şampiyonluğa taşıyan İtalyan Claudio Ranieri, erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi. Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülüne, Almanya Milli Takımı’nın eski çalıştırıcısı Silvia Neid layık görüldü.

Gecede Yılın 11’i de açıklandı

FIFA Yılın 11'i

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Savunma: Gerard Pique (Barcelona), Dani Alves (Juventus), Sergio Ramos, Marcelo (Real Madrid)

Orta saha: Andres Iniesta (Barcelona), Luka Modric, Toni Kroos (Real Madrid)

Forvet: Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

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FIFA, Messi, Ronaldo,

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