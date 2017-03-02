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Fikret Orman’dan Esra Erol’a Beşiktaş Forması

02 Mart, 2017 | 09:30

Fikret Orman’dan Esra Erol’a Beşiktaş Forması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Esra Erol’a Beşiktaş forması hediye etti.

Ligde ve Avrupa Liginde yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, saha içi kadar dışında da haber olmaya devam ediyor. Son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, evlilik programı sunucusu Esra Erol’a isminin yazdığı “1” numaralı Beşiktaş formasını hediye etti.

Fikret Orman’dan Esra Erol’a Beşiktaş Forması

Formanın yanında bir de not paylaşan Fikret Orman, “Futbolun bir numarası takımından, ekranların bir numarası Esra Erol’a sevgiler” ifadelerini kullandı.

Fikret Orman’dan Esra Erol’a Beşiktaş Forması

Tüm futbolcuların isimleri ve imzalarının yer aldığı formayı giyen Esra Erol, “Beşiktaş bizim için çok büyük bir aşk. Babamın takımı. Bende babasının kızı olarak Beşiktaşlıyım.” sözleriyle Fikret Orman’ın jestine karşılık verdi.

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Beşiktaş, Esra Erol, Fikret Orman,

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