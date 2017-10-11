Filipinli Dadı Çocuk İçin mi? Mustafa Ceceli Açıkladı

11 Ekim, 2017 | 12:45

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.

Özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen çiftin Filipinli dadı tuttukları iddia edildi. Ancak Mustafa Ceceli iddiaları sosyal medyadan yalanladı.

Ceceli, “Değerli arkadaşlar,eşim ve ben şuanda çocuk düşünmüyoruz.Medyada çıkan bu ve benzeri haberler,içinde geçen her cümlesiyle asılsızldır” şeklinde açıklama yaptı.