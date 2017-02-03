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First Lady Melania Trump Beyaz Saray’a Dönmeyebilir

03 Şubat, 2017 | 12:56

First Lady Melania Trump Beyaz Saray'a Dönmeyebilir

ABD basını First Lady Melania Trump’ın Beyaz Saray’a dönmeyeceğini yazdı.

Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump en az ABD’nin yeni başkanı kadar gündemde. Donald Trump’ın başkanlığı, verdiği kararlar son günlerin en çok konuşulan konuları olsa da ABD basını Melania Trump’ı da manşetlere taşımaktan geri kalmıyor.

First Lady Melania Trump Bir süredir Ortalarda Yok

First Lady Melania Trump, 20 Ocak’taki yemin töreninin ardından oğlu Barron’un eğitimini tamamlaması için New York’a döndü ve o günden sonra görüntülenmedi.

First Lady Melania Trump Beyaz Saray’a Dönmeyebilir

US Weekly ise müthiş bir iddia ortaya atarak First Lady’nin oğlunun eğitiminin tamamlamasından sonra da Beyaz Saray’a dönmeyeceğini yazdı. Gazetenin Melania Trump’a yakın isimlere dayandırdığı haber için henüz bir yalanlama gelmemesi de iddiaları güçlendirdi.

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ABD, Beyaz Saray, Donald Trump, Melania Trump,

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