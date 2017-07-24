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Fransa Balayı Turundan İlk Kare

24 Temmuz, 2017 | 10:01

Fransa Balayı Turundan İlk Kare

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer, Fransa balayı turlarından ilk kareyi paylaştılar.

9 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Selin İmer ile evlenen Mustafa Ceceli, balayı için Fransa’nın yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı ve eşi Selin İmer, balayı tatillerini Fransa Sahilleri Turları ile geçiriyorlar.

Fransa’nın güneyindeki Akdeniz’in en gözde tatil şehri Nice Turu ile balayılarına devam eden çift, romantik tatillerinden ilk kareyi takipçileriyle paylaştılar.

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Balayı, fransa, Mustafa Ceceli,

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