Fransa Seçimine Nusret Damgası

24 Nisan, 2017 | 10:16

Fransa İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Nusret paylaşımıyla damga vurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkenin Cumhurbaşkanının belli olacağı seçimlerde vatandaşlarını farklı bir yöntemle sandığa davet etti. SaltBae hareketiyle dünyayı kasıp kavuran Nusret Gökçe, Fransa seçimlerine de konu oldu.

Bakanlığın yayınladığı montaj fotoğrafta, Nusret kendine has tuzlama hareketiyle sandığa oy atıyor. Ünlü iş adamının tişörtünün üzerinde ise Fransızca “Evet, oy kullanıyorum” yazıyor.