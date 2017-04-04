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Fransa’da Serenay Sarıkaya Ve Berrak Tüzünataç Rüzgarı

04 Nisan, 2017 | 12:47

Serenay Sarıkaya ve Berrak TüzünataçCannes’da düzenlenen televizyon fuarına katılan Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç, büyük beğeni topladı.

İnternette yayınlanmaya başlayan Fi isimli dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen International Television Programs Market (Uluslararası Format Fuarı) fuarına katıldı.

Serenay Sarıkaya Berrak Tüzünataç Mehmet Günsür

Fuarda basının en çok ilgi gösterdiği isimlerden olan Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç, kıyafetleriyle de rüzgar estirdiler. Serenay Sarıkaya, kırmızı takımıyla karşımıza çıkarken Berrak Tüzünataç ise büstiyer ve bot kombiniyle dikkat çekti.

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Berrak Tüzünataç, Serenay Sarıkaya,

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