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Fransız Oyuncunun Zor Anları

28 Eylül, 2017 | 15:23

Fransız oyuncu Lady Victoria Hervey, moda çekiminde paparazzilere üstsüz yakalandı.

Lady Victoria Hervey, Amboseli National Park’ta geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekimler sırasında yerel bir kıyafet giymeye çalışırken zor anlar yaşadı.

İç çamaşırsız şekilde objektfilere takılan 40 yaşındaki Fransız model, elleriyle göğüslerini kapatmak zorunda kaldı.Ünlü modelin fotoğrafları hem sosyal medyada hem de magazin basınında geniş yer buldu.

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