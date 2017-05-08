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Funda Arar Ailesiyle Dubai’de

08 Mayıs, 2017 | 10:18

Funda Arar Ailesiyle Dubai’de

Ünlü şarkıcı Funda Arar, ailesiyle birlikte Dubai’de tatil yapıyor.

Arap Yarımadası’nın en ünlü tatil kenti Dubai, son yıllarda özellikle çocuklu ailelerce de tercih edilmeye başladı. Funda Arar da eşi Febyo Taşel ve oğullarıyla birlikte Dubai’ye gitti.

Ailesiyle Dubai’de deniz ve güneşin tadını çıkaran Funda Arar, 5 günlük tatilinde ünlü mağazaları dolaşıp bolca alış veriş yapmaktan geri kalmadı.

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı olan IMG Worlds of Adventure geçtiğimiz yıl açılışını yaptıktan sonra Dubai, çocuklarıyla tatilin tadını çıkarmak isteyen ailelere daha çok seçenek sunmaya başladı.

IMG Worlds of Adventure Dubai

Çocuklarına eğlenceli ve unutulmaz bir tatil fırsatı vermek isteyenlerin yanında dünyaca ünlü isimler de IMG Worlds of Adventure için Dubai’nin yolunu tutmaya başladı. Dubai’deki bu muhteşem parka yaz aylarında ilginin daha da artması beklenirken IMG Worlds of Adventure bu ilgiyi boşa çıkarmamak için birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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Dubai, Funda Arar, IMG Worlds of Adventure,

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