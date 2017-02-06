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Game Of Thrones Müzikleriyle ABD Turu

06 Şubat, 2017 | 18:11

Game Of Thrones Müzikleriyle ABD Turu

İran asıllı ünlü Alman besteci Ramin Djawadi, Game Of Thrones Müzikleriyle ABD Turu gerçekleştiriyor.

2011 yılında televizyonlarda yayınlanmaya başlayan tüm dünyanın en çok konuşulan dizilerinden olan ‘Game Of Thrones’ şimdi de konser salonlarında.

Game Of Thrones Müzikleriyle ABD Turu

Dizinin müziklerine imza atan Alman besteci Ramin Djawadi, ABD turnesi ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

Game Of Thrones Müzikleriyle ABD Turu

Game Of Thrones canlı konser deneyimi ise 20 Şubat’ta başlayacak ve 2 Nisan’a kadar ABD’nin çeşitli şehirlerinde sahnelenecek.

Ödül Avcısı Game Of Thrones

Televizyon dünyasının ödül avcısı dizisi şimdiye dek Altın Küre, SAG Ödülleri, BAFTA ve Emmy ödüllerinin sahibi oldu. 2016 yılı Haziran ayında 6. sezonu noktalayan dizi 2017 yılında yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

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ABD, Game of Thrones,

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