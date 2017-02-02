02 Şubat, 2017 | 11:50

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bir dergiye verdiği özel röportajda Game of Thrones dizisinin seçmelerine katılacağını söyledi.

“Eve Düşen Yıldırım” isimli diziyle ilk kez ekranlara çıkan güzel oyuncu Gizem Karaca, BeStyle dergisine konuştu.

Güzellik Yarışmasında ikinci olduktan sonra ilk oyunculuk teklifini aldığını belirten Gizem Karaca,”İlk dizim “Eve Düşen Yıldırım” için vakit kaybetmeden bir oyuncu koçuyla çalışmaya başladım. Şu an başrol olarak 9’uncu projeme devam ediyorum” dedi.

Game of Thrones Seçmelerine Katılacak

Başarılı oyuncu en büyük hayalinin Game of Thrones dizisinde oynamak olduğunu söyledi ve ekledi:

“New York Film Academy’de katıldığım oyunculuk kurslarında, hocalarımdan aldığım övgüler ve olumlu eleştirilerden sonra oyunculukla ilgili planlarım şekillendi. Yurt dışında bir film veya dizide yer almak. Özellikle Amerika’da geçirdiğim çocukluk dönemimde öğrendiğim İngilizcenin çok yararı olacağını düşünüyorum. Hayalim Game of Thrones’da oynamak, seçmelerine katılacağım.”