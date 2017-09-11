Gamze Topuz İlk Kez Konuştu

11 Eylül, 2017 | 14:45

Oyuncu Gamze Topuz, eski futbolcu Tümer Metin ayrılığından sonra ilk kez konuştu.

9 aydır birlikte olan çiftten Topuz, ayrılığın ardından çıkan iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Cihangir’de bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Gamze Topuz “ Tümer Metin’den şiddet yüzünden mi ayrıldınız?” sorusuna cevap verdi: “Asla darp yok. Birbirimizi daha fazla yormak istemedik. ”

Gamze Topuz teşekkür ettikten sonra mekandan hızla uzaklaştı.Gamze Topuz ve Tümer Metin geçen haftalarda Alaçatı’da sokak ortasında kavga ettikten sonra ilişkilerini bitirme kararı aldı.