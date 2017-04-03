Genç Model Raudha Athif İntihar Etti

03 Nisan, 2017 | 09:49

Dünyaca ünlü model Raudha Athif, kaldığı yurt odasında intihar etti.

Bangladeş İslami Bank Tıp Üniversitesi’nde 2’inci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki model Raudha Athif, kaldığı yurdun odasında intihar ederek yaşamına son verdi.

Maldivler’de doğup büyüyen modelin ölümü üzerine Daily Star Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan okul yönetimi, genç modelin her zaman çok mutlu göründüğünü intihar etmesi için hiçbir sebebi olmadığını bildirdi.

Kendini eşarbıyla asarak intihar ettiği öğrenilen Raudha Athif’in şüpheli ölümü arkasındaki gerçek otopsi sonrası raporlarda belli olacak.