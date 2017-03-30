George Michael Toprağa Verildi
30 Mart, 2017 | 13:36
Efsanevi sanatçı George Michael, ölümünden 3 ay sonra toprağa verildi.
Ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı George Michael, 25 Aralık’ta yaşamını yitirmişti. Henüz 53 yaşındayken hayata gözlerini yuman George Michael, vefatından 3 ay sonra toprağa verildi.
Efsanevi sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin ilan edildiği adli tıp raporu açıklanana kadar bekletildi. Ünlü pop yıldızı, Kuzey Londra’daki Highgate mezarlığında annesinin yanına defnedildi.
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George Michael, İngiltere, Londra,
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