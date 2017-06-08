08 Haziran, 2017 | 10:39

Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Gerard Pique, Harvard Üniversitesi’nde ders başı yaptı.

İspanyol devi Barcelona için ter döken Gerard Pique, futbol kariyeri kadar eğitimini de önem veriyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Harvard Üniversitesi’nde reklamcılık ve medyanın spor ile ilişkisine yönelik dersler almaya başladı.

Boston şehrindeki Harvard Üniversitesi’nde çekilen bir fotoğrafını instagram sayfasına yükleyen Gerard Pique, Barcelona’dan aldığı izinle yaz tatilinin büyük bölümünü okulda geçirecek.

Arda Turan’a Gönderme

Öte yandan Arda Turan’ın takım arkadaşı olan Gerard Pique’nin Harvard Üniversitesi’nde eğitim alması Türk medyasında geniş yer buldu. Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan hakkında “Pique, Harvard’da master’da Arda, gazeteciyle kavgada” şeklinde yorumlar yapıldı.