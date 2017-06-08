Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Gerard Pique Harvard Üniversitesi’nde Ders Başı Yaptı

08 Haziran, 2017 | 10:39

Gerard Pique Harvard Üniversitesi’nde Ders Başı Yaptı

Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Gerard Pique, Harvard Üniversitesi’nde ders başı yaptı.

İspanyol devi Barcelona için ter döken Gerard Pique, futbol kariyeri kadar eğitimini de önem veriyor. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, Harvard Üniversitesi’nde reklamcılık ve medyanın spor ile ilişkisine yönelik dersler almaya başladı.

Boston şehrindeki Harvard Üniversitesi’nde çekilen bir fotoğrafını instagram sayfasına yükleyen Gerard Pique, Barcelona’dan aldığı izinle yaz tatilinin büyük bölümünü okulda geçirecek.

Arda Turan’a Gönderme

Öte yandan Arda Turan’ın takım arkadaşı olan Gerard Pique’nin Harvard Üniversitesi’nde eğitim alması Türk medyasında geniş yer buldu. Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan hakkında “Pique, Harvard’da master’da Arda, gazeteciyle kavgada” şeklinde yorumlar yapıldı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Arda Turan, Gerard Pique, Harvard Üniversitesi,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır, En Özel Babalar Günü Hediyeleri

Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır, En Özel Babalar Günü Hediyeleri

Haziran ayı demek Babalar Günü demek! Peki Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır, Nasıl Ortaya Çıkmıştır? İşte cevabı...
Gerard Pique Harvard Üniversitesi’nde Ders Başı Yaptı

Gerard Pique Harvard Üniversitesi’nde Ders Başı Yaptı

Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Gerard Pique, Harvard Üniversitesi’nde ders başı yaptı.
Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

Fazıl Say’dan Arda Turan Paylaşımı!

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, son günlerde yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri

Şampiyon Beşiktaş’ın En Medyatik İsimleri

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın en medyatik isimleri de belli oldu.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.