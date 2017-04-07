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Gianluca Vacchi Ve Sevgilisi Miami’de

07 Nisan, 2017 | 09:58

Gianluca Vacchi ve sevgilisi Giorgia Gabriele

İtalyan Gianluca Vacchi ve sevgilisi Giorgia Gabriele Miami tatilinde…

İtalya’nın son yıllardaki en gözde çiftlerinden Gianluca Vacchi – Giorgia Gabriele, Miami tatilleri sırasında objektiflere takıldılar. İtalyalı milyarder Gianluca Vacchi, şu sıralar daha çok instagram paylaşımlarıyla gündemde. 8 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Gianluca Vacchi, son olarak sevgilisiyle birlikte Miami’deydi.

Gianluca Vacchi ve sevgilisi Giorgia Gabriele Miami

48 yaşındaki ünlü iş adamı, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Giorgia Gabriele ile Miami sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Gittikleri plajda özellikle Vacchi’nin kadın hayranları, çifte büyük ilgi gösterdi. Gianluca Vacchi ve sevgilisi etraflarını saran hayranlarıyla tek tek ilgilenip onlarla fotoğraf çektirdi.

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Gianluca Vacchi, miami,

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