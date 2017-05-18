Gizem Karaca Fransa Sahillerinde

18 Mayıs, 2017 | 09:52

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bikini sezonunu Fransa sahillerinde açtı.

Dünyaca ünlü isimlerin yaz aylarında sıklıkla tercih ettiği tatil rotası Fransa Sahilleri, gerek balayı çiftleri gerekse çocuklu aileler için adeta bir cazibe merkezi.

Geçtiğimiz günlerde işletmeci Kemal Ekmekçi ile nişanlanan oyuncu Gizem Karaca da Fransa sahillerini seçen ünlülerden oldu. Güzel oyuncu, sonbaharda nikah masasına oturacağı nişanlısıyla Fransa’da romantik bir tatil geçiriyor.

Fransa tatilden bikinisiyle çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Gizem Karaca, bu paylaşıma “Açılış yapıldı” notunu düştü.