11 Nisan, 2017 | 13:55

Ex On The Beach isimli şovun yıldızı Chloe Goodman, kendisi gibi ünlü kardeşleriyle Maldivler tatilinde.

Hint okyanusunun tatil cenneti adalar topluluğu Maldivler ‘de yaz bitmiyor. Yılın her dönemi milyonlarca kişiyi ağırlayan tropik ada, dünyaca ünlü isimlerin de en çok tercih ettiği bölgelerden.

Goodman Kardeşler Maldivler Tatilinde

Ünlü İngiliz model Chloe Goodman da masmavi denizi ve beyaz kumlu sahilleriyle bilinen bu cennet adanın, Maldivler ‘in müdavimlerinden. Her fırsatta kardeşleriyle tatili çıkan Chloe Goodman, işlere ara verip Maldivler tatiline çıktı.

Kız kardeşleri Lauryn ve Amelia ile birlikte Maldivler tatilinde olan Chloe Goodman, vaktinin çoğunu turkuaz denizin tadını çıkararak geçiriyor. Bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen kardeşlerin keyfi yerinde görüntüleri de gözlerden kaçmıyor.

Maldivler ‘de Dalış yapmadan olmaz

Maldivler ‘e gidip de zengin sualtı yaşamını görmeden olmayacağını anlayan kardeşler, önce eğitim alıp daha sonra şnorkelle dalış yaptı.

Kısa bir tekne turu yapıp önce Maldivler ‘in muhteşem doğasını keşfeden Goodman kardeşler, sonrasında sadece şnorkel ile bile yüzlerce deniz canlısının görülebildiği mercan resiflerinde dalış yaptı.