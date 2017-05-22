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Gördüğü Her Ünlüyle Fotoğraf Çektirdi

22 Mayıs, 2017 | 10:34

Meryem Uzerli Cannes Film Festivalinde

Cannes Film Festivali için Fransa’ya giden Meryem Uzerli, katıldığı galada gördüğü her ünlüyle fotoğraf çektirdi.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bu yıl 70’incisi gerçekleşen Cannes Film Festivali’ne katılmak üzere Fransa’ya gitti. Festivale Meltem Cumbul ile giden güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuldu.

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Okja filminin galasında boy gösteren Meryem Uzerli, neredeyse geceye katılan tüm ünlü isimlerle fotoğraf çektirdi.

Aralarında Adrien Brody, Adam Sandler ve Will Smith gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu yıldızlarla poz veren Meryem Uzerli, sosyal medya hesaplarından bu anları takipçileriyle paylaştı.

Will Smith ve Meryem Uzerli Canne Film Festivalinde birlikte poz verdiler

Will Smith Meryem Uzerli Cannes

Meryem Uzerli bu kez de Adam Sandler ile bir araya geldi

Adam Sandler ve Meryem Uzerli Cannes Film Festivalinde

Meryem Uzerli ve Adrien Brody birlikte poz verdi

Adrien Brody Meryem Uzerli Cannes

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Cannes, Festival, fransa, Meryem Uzerli,

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