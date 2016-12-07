Grammy Adayları Açıklanmaya Başlandı
Bu yıl 59’uncu kez sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri için adaylar belli olmaya başladı.
12 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles’ta 59. kez gerçekleşecek Grammy Ödül Töreni için geri sayım başladı. Ödül törenini bu yıl Late Late Night Show isimli programın sunucusu İngiliz komedyen James Corden sunacak.
Grammy adayları da belli olmaya başladı
Bu yıl Grammy Ödülleri için yarışacak adaylar da belli olmaya başladı. İşte en çok merak edilen kategorilerde Grammy için yarışacak isimler;
Yılın Albümü
Adele – 25
Beyoncé – Lemonade
Justin Bieber – Purpose
Drake – Views
Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide To Earth
Yılın Kaydı
Adele – Hello
Beyonce – Formation
Lukas Graham – 7 Years Old
Rihanna Featuring Drake – Work
Twenty One Pilots – Stressed Out
Yılın Şarkısı
Adele – Hello
Beyonce – Formation
Justin Bieber – Love Yourself
Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza
Lukas Graham – 7 Years
En İyi Rock Şarkısı
David Bowie – Blackstar
Radiohead – Burn The Witch
Metallica – Hardwired
Twenty One Pilots – Heathens
Highly Suspect – My Name Is Human
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