Grammy Adayları Açıklanmaya Başlandı

07 Aralık, 2016 | 09:33

Bu yıl 59’uncu kez sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri için adaylar belli olmaya başladı.

12 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles’ta 59. kez gerçekleşecek Grammy Ödül Töreni için geri sayım başladı. Ödül törenini bu yıl Late Late Night Show isimli programın sunucusu İngiliz komedyen James Corden sunacak.

Grammy adayları da belli olmaya başladı

Bu yıl Grammy Ödülleri için yarışacak adaylar da belli olmaya başladı. İşte en çok merak edilen kategorilerde Grammy için yarışacak isimler;

Yılın Albümü

Adele – 25

Beyoncé – Lemonade

Justin Bieber – Purpose

Drake – Views

Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide To Earth

Yılın Kaydı

Adele – Hello

Beyonce – Formation

Lukas Graham – 7 Years Old

Rihanna Featuring Drake – Work

Twenty One Pilots – Stressed Out

Yılın Şarkısı

Adele – Hello

Beyonce – Formation

Justin Bieber – Love Yourself

Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza

Lukas Graham – 7 Years

En İyi Rock Şarkısı

David Bowie – Blackstar

Radiohead – Burn The Witch

Metallica – Hardwired

Twenty One Pilots – Heathens

Highly Suspect – My Name Is Human