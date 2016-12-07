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Grammy Adayları Açıklanmaya Başlandı

07 Aralık, 2016 | 09:33

Grammy Adayları Açıklanmaya Başlandı

Bu yıl 59’uncu kez sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri için adaylar belli olmaya başladı.

12 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles’ta 59. kez gerçekleşecek Grammy Ödül Töreni için geri sayım başladı. Ödül törenini bu yıl Late Late Night Show isimli programın sunucusu İngiliz komedyen James Corden sunacak.

Grammy adayları da belli olmaya başladı

Bu yıl Grammy Ödülleri için yarışacak adaylar da belli olmaya başladı. İşte en çok merak edilen kategorilerde Grammy için yarışacak isimler;

Yılın Albümü

Adele – 25
Beyoncé – Lemonade
Justin Bieber – Purpose
Drake – Views
Sturgill Simpson – A Sailor’s Guide To Earth

Yılın Kaydı

Adele – Hello
Beyonce – Formation
Lukas Graham – 7 Years Old
Rihanna Featuring Drake – Work
Twenty One Pilots – Stressed Out

Yılın Şarkısı

Adele – Hello
Beyonce – Formation
Justin Bieber – Love Yourself
Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza
Lukas Graham – 7 Years

En İyi Rock Şarkısı

David Bowie – Blackstar
Radiohead – Burn The Witch
Metallica – Hardwired
Twenty One Pilots – Heathens
Highly Suspect – My Name Is Human

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Grammy ödülleri,

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