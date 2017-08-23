Gülşen Eşi Ve Oğluyla Alışverişte

23 Ağustos, 2017 | 12:06

Yaz boyunca Bodrum’da olan Gülşen, eşi ve yeni doğan bebekleri Azur Benan ile ev alışverişine çıktı.

Kelebekte yer alan habere göre, yaklaşık iki saat markette kalan Gülşen ve Çolakoğlu, karşılarında muhabirleri görünce “Burada da mı bizi buldunuz” diyerek takıldı.

Ev alışverişini genellikle eşiyle yaptıklarını söyleyen Gülşen, “Marka takıntım yok. İndirime bakarım. Aynı ürünün pahalı olanını gidip almam. Sadece bebek ürünlerinde iyi olmasını tercih ederim” dedi.