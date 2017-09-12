Gülşen’den Cesur Poz

12 Eylül, 2017 | 15:35

Yeni anne Gülşen doğum sonrası kilolarından kısa sürede kurtuldu.

Yaklaşık 8 ay önce oğlu Azur Benan’a kavuşan Gülşen, sağlıklı beslenme, düzenli spor ve masajla doğum kilolarından kurtulup incecik oldu.

Ünlü popçu ınstagramdan oğlunu kucağına alıp cesur bir poz verdi. Derin yırtmaçlı bir kıyafet tercih eden Gülşen, fotoğrafın altına ‘Bu ne ciddiyet çocuğum?’ notunu yazdı.