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Gülşen’in Yeni Rekoru

29 Ağustos, 2017 | 10:46

Ünlü şarkıcı Gülşen, Erdek Zamanı Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Gülşen, eşi Ozan Colakoğlu ile birlikte, Erdek Zamanı Festivali’nin son gününde Kaya Rock adlı mekanda sahne aldı.

Vatan Magazin’in haberine göre, konseri izlemek isteyen yüzlerce kişi kapıda kalırken, 5 bin kişi ile mekanda doluluk oranı rekoru kırıldı.

Sahnede siyah renk pantolon ve bluz giymeyi tecih eden Gülşen, iki saat boyunca performans sergiledi.

Konser öncesi otelde bebeği Azur Benan’ı emziren Gülşen, konser sırasında otelde bekleyen bebeğini özlediğini söyledi. Şarkıcı, konser sonrası hiç uyumadan Bodrum’daki programına yetişebilmek için otelin yolunu tuttu.

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Erdek Zamanı Festivali, Gülşen, Ozan Çolakoğlu,

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