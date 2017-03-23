Güzellik Kraliçesi Sibel Demiralp Kalp Krizi Geçirdi

23 Mart, 2017 | 11:22

The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması’nı kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp kalp krizi geçirdi.

Bir defile için hazırlık yaptığı esnada fenalaşan model Sibel Demiralp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sibel Demiralp’in sağlık durumunun iyi olduğu hastanede dinlendirildiği öğrenildi.

23 yaşındaki Demiralp’in sağlık durumu hakkında açıklama yapan menajeri, “Kendisine anjiyo yapıldı ve gözetim altında tutulduğu hastanede dinlendiriliyor. Doktorlar defileye çıkmasına sağlık açısından risk oluşturacağı için izin vermiyor” fidelerini kullandı.

Güzellik Kraliçesi Seçilmişti

Aslen Adanalı olan Sibel Demiralp, 2016 yılında The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması’nı kazanan ilk Türk olmuştu.