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Gwyneth Paltrow Eski Eşiyle Fransa Sahilleri Tatilinde

22 Haziran, 2017 | 11:51

Gwyneth Paltrow Eski Eşiyle Fransa Sahilleri Tatilinde

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, eski eşi Chris Martin ile Fransa Sahilleri Tatilinde…

Fransız Rivierası’nın en meşhur tatil kenti Cannes, yaz aylarının gelişiyle ünlü simaları ağırlamaya başladı. ABD’li aktris Gwyneth Paltrow, 2014 yılında ayrıldığı eşi Chris Martin ile birlikte tatile çıktı. Çifte, Fransa Sahilleri Turları sırasında 11 yaşındaki oğulları Moses da eşlik ediyor.

Gwyneth Paltrow Eski Eşiyle Fransa Sahilleri Tatilinde

Cannes Turu yapan çift, lüks bir yatla mas mavi denizin ve muhteşem manzaraların tadını çıkarırken 11 yıl süren evliliklerinin dostane bir şekilde bittiğini kanıtladılar. Öte yandan Gwyneth Paltrow ve Chris Martin, uzun bir aranın ardından çocuklarıyla da oldukça eğlenceli bir tatil geçirme fırsatı yakaladılar.

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Cannes, Fransa Sahilleri, Gwyneth Paltrow,

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