Hacı Sabancı’dan Takipçisine: Para Nelere Kadir !

27 Eylül, 2017 | 16:32

Özge Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hacı Sabancı, şimdilerde Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte.

Zeynep Nazlı Kayı ile yeni bir aşka yelken açan Hacı Sabancı, paylaştığı bir fotoğrafa yorum yapan takipçisine imalı bir yanıt verdi.

“Boyun kısa…Bence paran olmasa hiç giderin yok. Üzgünüm otur sıfır..” yazan takipçisine şöyle cevap verdi:

“Boyum kısa 1.78…Para nelere kadir işte görüyorsun :)”