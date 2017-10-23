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Hadise 32. Yaşını Kutladı

23 Ekim, 2017 | 15:28

Hadise yeni yaşını yakın arkadaşları ve ailesiyle birlikte kutladı.

32 yaşına giren güzel popçu doğum gününü Levent’te Jungle adlı mekanda kutladı.

Dilek tutup pastasını üfleyen şarkıcı sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi. Doğum gününe Gökhan Özoğuz katılırken, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Acun Ilıcalı katılmadı.

Hadise, “Arkadaşlarımla birlikte doğum günümü kutladık. Birçok hediye aldım” dedi.

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Acun Ilıcalı, Hadise, Levent Jungle, Murat Boz, Yıldız Tilbe,

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