Hadise 32. Yaşını Kutladı

Hadise, şimdi de yüzündeki değişiklikle gündeme geldi.

Türkiye'de hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan ve yaşamını Brezilya'da sürdürme kararı alan Sedat Doğan'dan yeni haber var.

Hadise, “Arkadaşlarımla birlikte doğum günümü kutladık. Birçok hediye aldım” dedi.

Dilek tutup pastasını üfleyen şarkıcı sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlendi. Doğum gününe Gökhan Özoğuz katılırken, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Acun Ilıcalı katılmadı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.