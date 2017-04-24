Hadise Maldivler’de

24 Nisan, 2017 | 09:54

Ünlü şarkıcı Hadise, işlerinin sona ermesinin ardından Maldivler tatiline çıktı.

Dünyanın en ünlü tropik adası Maldivler, ünlü akınına uğruyor. Yılın her dönemi seyahat edilebilen Maldivler ‘e THY’nin direkt uçuşlara başlamasının ardından Türkiye’den de yoğun bir ilgi var.

O Ses Türkiye’de şampiyon olan Hadise, sezonun yorgunluğunu Maldivler ‘de atıyor. Kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Maldivler tatili yapan başarılı şarkıcı, instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflarda muhteşem tatilini gözler önüne serdi.

Maldivler ‘in bembeyaz kumlarla kaplı sahillerinde poz veren Hadise, stresten uzak doğayla iç içe unutamayacağı bir tatil geçirdi. Turkuaz denizin tadını çıkaran Hadise’nin sayfasına yüklediği fotoğraflar beğeni yağmurunu tutuldu.