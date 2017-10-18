Hadise’ye Ne Oldu?
18 Ekim, 2017 | 13:45
Ünlü şarkıcı Hadise’ye neler oldu?
Daha önce kaşlarına dövme yaptırdığını açıklayan Hadise, şimdi de yüzündeki değişiklikle gündeme geldi.
O Ses Türkiye jürisi Hadise’nin yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı. O Ses Türkiye’nin son yayınlanan bölümünde Hadise’nin yüzündeki şişlik dikkat çekti.
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Hadise, O Ses Türkiye,
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