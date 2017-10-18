Hadise’ye Ne Oldu?

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un komşuları ünlü çiftten rahatsız oluyor.

Kiralık Aşk dizisinin birbirine çok yakıştırılan Ömer ve Defne'sini evlendirdiler.

O Ses Türkiye jürisi Hadise’nin yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı. O Ses Türkiye’nin son yayınlanan bölümünde Hadise’nin yüzündeki şişlik dikkat çekti.

Daha önce kaşlarına dövme yaptırdığını açıklayan Hadise, şimdi de yüzündeki değişiklikle gündeme geldi.

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