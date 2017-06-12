12 Haziran, 2017 | 19:13

ABD’li top model Hailey Baldwin, Miami sahillerini kasıp kavurdu.

Ünlü model Hailey Baldwin, Miami tatili sırasında objektiflere takıldı. Özgürlükler şehri olarak bilinen Miami, yaz aylarının en hareketli dönemlerini yaşıyor.

Amerika Turları ile Miami şehrinin muhteşem sahillerinin keyfini süren ünlüler arasına giren Hailey Baldwin, plajları adeta kasıp kavurdu.

Maxim Dergisi tarafından ‘Yılın en seksi kadını’ seçilen ABD’li model, tek parça pembe mayosu ile kusursuz fiziğini ortaya çıkardı. 20 yaşındaki Hailey Baldwin, Miami’nin eşsiz güzellikte sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken fit görüntüsüyle kendine bir kez daha hayran bıraktı.