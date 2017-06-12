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Hailey Baldwin Miami Sahillerini Kasıp Kavurdu

12 Haziran, 2017 | 19:13

Hailey Baldwin Miami Sahillerini Kasıp Kavurdu

ABD’li top model Hailey Baldwin, Miami sahillerini kasıp kavurdu.

Ünlü model Hailey Baldwin, Miami tatili sırasında objektiflere takıldı. Özgürlükler şehri olarak bilinen Miami, yaz aylarının en hareketli dönemlerini yaşıyor.

Hailey Baldwin Miami Sahilleri

Amerika Turları ile Miami şehrinin muhteşem sahillerinin keyfini süren ünlüler arasına giren Hailey Baldwin, plajları adeta kasıp kavurdu.

Hailey Baldwin Miami Sahilleri

Maxim Dergisi tarafından ‘Yılın en seksi kadını’ seçilen ABD’li model, tek parça pembe mayosu ile kusursuz fiziğini ortaya çıkardı. 20 yaşındaki Hailey Baldwin, Miami’nin eşsiz güzellikte sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken fit görüntüsüyle kendine bir kez daha hayran bıraktı.

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Hailey Baldwin, miami,

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