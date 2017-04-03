03 Nisan, 2017 | 10:01

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Halit Akçatepe, pazar günü düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

79 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu için ilk ilk tören Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene, Halit Akçatepe’nin çok sayıda seveni ve sanatçı dostları katıldı.

Halit Akçatepe, öğle vakti Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.