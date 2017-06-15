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Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çifti Yuhanistan’dan Ev Alıyor

15 Haziran, 2017 | 10:28

Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çifti Yunanistan Ev

Vatanım Sensin isimli dizinine başrolleri Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, Yunanistan’dan ev alıyor.

Türk vatandaşlarının son yıllarda artan Yurtdışı Emlak yatırımlarına magazin dünyasının ünlü simaları da katıldı. Vatanım Sensin diziyle oldukça beğenilen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Yunanistan’dan Gayrimenkul Almak için kolları sıvadı.

Halit Ergenç-Bergüzar Korel Çifti Yuhanistan’dan Ev Alıyor

Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, sezon boyunca kazandıkları parayı değerlendirmek için Yunanistan’ın Sakız Adası ‘ndan villa almaya karar verdi.

Bütçeleri 350 bin euro

Daha önce Yunanistan’dan arazi alıp turistik tesis inşa etmeye niyetlenen Halit Ergenç’in bu kez eşiyle birlikte Sakız Adasın’dan bir villa satın almak istediği öğrenildi. Ege hayranlıklarıyla bilinen çift, Sakız Adasından alacakları ev için 350 bin euro’luk bütçe ayırdı.

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Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Yunanistan,

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