Halit Ergenç müjdeyi verdi

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

“Vatanım Sensin”in başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, dizinin yakın zamanda başlayacağı müjdesini verdi.

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