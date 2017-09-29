Halit Ergenç müjdeyi verdi
29 Eylül, 2017 | 12:38
Halit Ergenç müjdeli haberi verdi.
“Vatanım Sensin”in başrol oyuncuları Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, dizinin yakın zamanda başlayacağı müjdesini verdi.
Önceki akşam Rumelihisarı’ndaki İskele Balık’ta yemek yiyen çiftten Halit Ergenç soruları yanıtladı “İkinci sezon çekimleri geç başladı, hazırlıklar anca tamamlandı. Yakında yayına girer” dedi.
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Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Vatanım Sensin,
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