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Haluk Levet YGS’yi Kaçıran Öğrencinin Yüzünü Güldürdü

13 Mart, 2017 | 14:40

Haluk Levet, YGS’yi Kaçıran Öğrencinin Yüzünü Güldürdü

Haluk Levent, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan Mehmet Kara ile görüştü.

Adana’da Cebesoy Ortaoklu’unda sınava girmek için gelen Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava giremedi. Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı döktü.

Çalıştığı için sınava geç kaldı

Haluk Levet, YGS’yi Kaçıran Öğrencinin Yüzünü Güldürdü

Gece bir iş yerinde çalıştığı için sınava geç kaldığını aktaran Kara, “Abi kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi. Abi Allah rızası için alın sınava işten mi atacaklar.” dedi.

Yardım Sözü Verdi

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sınavı kaçırdıktan sonra ağlama görüntüsüyle herkesi üzen Mehmet Kara’ya yardım sözü verdi. Haluk Levent, bu hareketiyle YGS sınavını 1 dakika ile kaçıran gencin yüzünü güldürdü.

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Haluk Levent, YGS,

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