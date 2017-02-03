Hamile Beyonce’den Maldivler Balayı Pozu

03 Şubat, 2017 | 12:27

İkiz bebeklere hamile olduğunu açıklayan Beyonce, bu kez de Maldivler Balayı pozlarını paylaşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu belirten bir fotoğraf karesini instagram sayfasından yayınlayan Beyonce, bu kez de rapçi eşi Jay Z ile olan inanılmaz Maldivler balayı anları paylaşıyor. Bir süredir ayrılacakları konuşulan çift, dedikodulara inat eski anılarını paylaşmaya devam ediyor.

Seksi şarkıcı, resmi internet sayfası üzerinden 2008 yılında Maldivler’de geçirdikleri muhteşem balayı turlarından kareler paylaşıyor. Düğün ve Maldivler balayı tatillerinden çok sayıda kare paylaşan Beyonce, siyah beyaz fotoğraflarla adeta nostalji yapıyor.