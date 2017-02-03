Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Hamile Beyonce’den Maldivler Balayı Pozu

03 Şubat, 2017 | 12:27

Hamile Beyonce’den Maldivler Balayı Pozu

İkiz bebeklere hamile olduğunu açıklayan Beyonce, bu kez de Maldivler Balayı pozlarını paylaşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu belirten bir fotoğraf karesini instagram sayfasından yayınlayan Beyonce, bu kez de rapçi eşi Jay Z ile olan inanılmaz Maldivler balayı anları paylaşıyor. Bir süredir ayrılacakları konuşulan çift, dedikodulara inat eski anılarını paylaşmaya devam ediyor.

Hamile Beyonce’den Maldivler Balayı Pozu

Seksi şarkıcı, resmi internet sayfası üzerinden 2008 yılında Maldivler’de geçirdikleri muhteşem balayı turlarından kareler paylaşıyor. Düğün ve Maldivler balayı tatillerinden çok sayıda kare paylaşan Beyonce, siyah beyaz fotoğraflarla adeta nostalji yapıyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Balayı, Beyonce, Maldivler,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
First Lady Melania Trump Beyaz Saray’a Dönmeyebilir

First Lady Melania Trump Beyaz Saray’a Dönmeyebilir

ABD basını First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'a dönmeyeceğini yazdı.
Hamile Beyonce’den Maldivler Balayı Pozu

Hamile Beyonce’den Maldivler Balayı Pozu

İkiz bebeklere hamile olduğunu açıklayan Beyonce, bu kez de Maldivler Balayı pozlarını paylaşmaya başladı.
Cristiano Ronaldo İbiza’da Otel Açacak

Cristiano Ronaldo İbiza’da Otel Açacak

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, İbiza'da Otel Açacak.
Barış Manço’suz 18 yıl

Barış Manço’suz 18 yıl

Şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Barış Manço, vefatının 18. yılında anılıyor.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.