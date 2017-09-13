Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?
13 Eylül, 2017 | 15:53
Sunucu Hande Ataizi’nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.
Zaten formda olan Ataizi’nin genç ve daha formda görünebilmek için bıçak altına yattığı iddia edildi.
Habertürk’te yer alan habere göre; estetik düşkünlüğüyle tanınan 44 yaşındaki Hande Ataizi, TV programına başlamadan kalçalarına müdahale ettirdi, ardından göbek ve kalça yağlarını aldırdı.
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