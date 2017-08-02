Hande Ataizi’nin minisi programa damga vurdu

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Enka Açıkhava'da sanatseverlerle buluştu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.

Paul Pogba'ya benzerliğinden istifade edip Yunan adalarında bedava tatil yaptı.

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti, Türkiye'nin Maldivler 'i olarak bilinen Salda Gölünde nikah tazelediler.

Süper minisiyle ekranda boy gösteren sunucu, program boyunca sık sık elindeki kartlarla eteğini kapatmaya çalıştı. Ataizi, böylesine cesur bir kıyafet seçimi yapınca sosyal medyada konuşulmaktan kurtulamadı.

Uzun bir aradan sonra ‘Sen İste Yeter’ adlı programla ekranlara geri dönen Ataizi, mini elbisesiyle oldukça konuşuldu.

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