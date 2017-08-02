Hande Ataizi’nin minisi programa damga vurdu
02 Ağustos, 2017 | 10:14
Yeni tv programıyla ekranlara dönen Hande Ataizi giydiği mini elbiseyle olay yarattı.
Uzun bir aradan sonra ‘Sen İste Yeter’ adlı programla ekranlara geri dönen Ataizi, mini elbisesiyle oldukça konuşuldu.
Süper minisiyle ekranda boy gösteren sunucu, program boyunca sık sık elindeki kartlarla eteğini kapatmaya çalıştı. Ataizi, böylesine cesur bir kıyafet seçimi yapınca sosyal medyada konuşulmaktan kurtulamadı.
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Hande Ataizi, Mini Elbise,
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