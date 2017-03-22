22 Mart, 2017 | 13:15

Sevgilisinden ayrılan Hande Erçel, soluğu Amsterdam’da aldı.

Sevgilisiyle bir dargın bir barışık olan Hande Erçel, ilişkisini kesin olarak noktaladıktan sonra Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gitti.

Hande Erçel Amsterdam’da

Ekin Mert Daymaz ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel, ayrılık sonrası İstabul gecelerinde görüntülenmişti.

İstanbul gecelerinde aradığını bulamayan güzel oyuncu, stres atmak için Amsterdam’ın yolunu tuttu. 23 yaşındaki başarılı oyuncu, instagram sayfasından yaptığı paylaşıma ‘Amsterdam’dan selamlar’ notunu düştü.