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Hande Erçel Bali Adasında Tatil Yapacak

26 Mayıs, 2017 | 11:25

Hande Erçel Bali Adasında Tatil Yapacak

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni sezon öncesi Bali adasında tatil yapacağını söyledi.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu Hande Erçel, yeni sezonda yeni bir projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Kendisini yoğun bir sezonun beklediğini belirten 23 yaşındaki Erçel, kısa bir süre sonra Endonezya’nın dünyaca ünlü tatil adası Bali ‘ye giderek burada bir ay tatil yapacağını söyledi.

Balayı Adası Bali

Endonezya’nın bakir doğasıyla göz kamaştıran adası Bali, dünyanın sayılı balayı tatili duraklarından. Muhteşem doğasının yanında rahatlatıcı atmosferiyle huzur hissiyatı uyandıran Bali, uzak doğu ve tropik adaların en gözde tatil noktaları arasında yer alıyor. Dilerseniz Türkiye’nin en güvenilir seyahat acentesi World Travel Service (WTS) ‘den Bali Adası Balayı Turları hakkında detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Bali Adası Balayı Detayları

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