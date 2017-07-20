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Harun Kolçak Hayatını Kaybetti

20 Temmuz, 2017 | 08:48

Harun Kolçak Kimdir, Harun Kolçak Hayatı

Ünlü sanatçı Harun Kolçak hayatını kaybetti.

Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak, tedavi gördüğü hastanede saat 23.00 sularında yaşamını yitirdi.

62 yaşındaki sanatçının ölümünün ardından açıklamalarda bulunan doktoru Kolçak’ın prostat kanserine bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Harun Kolçak’ın cenaze namazının cuma namazına müteakiben Teşvikiye Camii’nde kılınacağı ve Gemlik’e defnedileceği öğrenildi.

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Harun Kolçak,

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