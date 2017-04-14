Hayalindeki Balayı Rotası Hawaii

14 Nisan, 2017 | 13:03

Ünlü şarkıcı Funda Arar, katıldığı bir programda hayalindeki balayının Hawaii’de olduğunu söyledi.

Yeni albümü Aşk Hikayesi ile hayranlarının karşısına çıkan Funda Arar, Emre Saygı’nın Hadi Be isimli programına konuk oldu.

2004 yılında müzisyen Febyo Taşel ile nikah masasına oturan Funda Arar, Hawaii’de balayı hayallerini daha gerçekleştiremediklerini söyledi.

Hawaii balayı turu için henüz fırsat bulamadıklarını belirten 42 yaşındaki sanatçı, “Hawaii’de balayına gitmek istiyordum ama hala gidemedik. Hem uzak hem zaman istiyor bir türlü fırsat bulamadık” şeklinde konuştu.