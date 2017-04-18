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Hayko Cepkin’den YSK Göndermesi

18 Nisan, 2017 | 10:59

Hayko Cepkin’den YSK Göndermesi

16 Nisan’da yapılan referandumda mühürsüz oy tartışmalarına Hayko Cepkin de katıldı.

Türk Rock müziğin en ünlü temsilcilerinden Hayko Cepkin, 16 Nisan’da yapılan referandum oylamasında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyları geçerli sayması tartışmalarına kendi üslubuyla gönderme yaptı.

Hayko Cepkin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “YSK dan gaza gelip konserlere mekanın legal bileti yerine kağıt üzerine bilet yazıp girmeye çalışanlar var. Yapmayın yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Hayko Cepkin Twitter

Başarılı şarkıcı bir diğer mesajında ise bir konserinde zıplayarak havada durduğu fotoğrafı paylaşarak altına “Mühürsüz de olsa konserlerde uçtuğum ispat edilmiştir. İtiraz süreniz de dolmuştur uçuyorum işte var mı diyeceğin” yorumunu yaptı.

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Hayko Cepkin, Twitter, YSK,

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