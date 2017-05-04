Hazal Kaya Yunan Adaları Tatilinde

04 Mayıs, 2017 | 11:37

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hazal Kaya, geride bıraktığımız haftayı Yunan Adaları tatilinde geçirdi.

Yaz ayları yaklaştıkça Yunan Adaları tatiline olan ilgi artmaya başlıyor. Her yıl milyonlarca Türk vatandaşının yakınlığı ve kapıda vize kolaylığı sebebiyle tercih ettiği muhteşem bir tatil rotası olan Yunan Adaları, ünlü isimlerin de gözdesi.

Geçtiğimiz yıllarda daha çok Bodrum ve Çeşme gibi yerleri tercih eden Hazal Kaya, tatil için bu kez Yunan Adaları ‘na gitti. Güzel oyuncu, stylingini yapan İlknur Şeref ile Yunan Adaları ‘nda stres attı.

Yunan Adaları tatiliyle yeni işi öncesi enerji toplayan Hazal Kaya, yaz sezonunu erken açtı. 26 yaşındaki gen oyuncunun yakın zamanda yeniden Yunan Adaları Turu yapabileceği konuşuluyor.