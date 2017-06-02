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Heidi Klum Mikonos’ta

02 Haziran, 2017 | 14:22

Heidi Klum Mikonos Tatili

Dünyaca ünlü süpermodel Heidi Klum, Yunan Adası Mikonos’ta tatil yapıyor.

Yaz sezonunun gözde tatil duraklarından Yunan Adaları, bu yaz da yıla damga vuracak gibi. Muhteşem koyları, dar sokakları, beyaz badanalı evleri, gün batımları, eşsiz plajları ve berrak deniziyle kendine hayran bırakan Yunan Adaları, magazin dünyasından isimleri sıkça gördüğümüz bir bölge.

Heidi Klum Mikonos Tatili

Heidi Klum Mikonos’ta

Ünlü top model Heidi Klum da Yunan Adaları ‘nın en eğlencelisi Mikonos’ta tatil yapıyor. 44 yaşında yıllara meydan okuyan Heidi Klum, erkek arkadaşı Vito Schnabel ile Mikonos Adasının keyfini sürüyor. Önceki gün Mikonos sahillerinde denizin tadını çıkaran ikilinin keyifli anları objektiflere yansıdı.

Heidi Klum Mikonos Adası

Yunan Adaları ‘nda deniz ve güneş tatilinin yanında bol bol alış veriş de yapan Heidi Klum, 30 yaşındaki sevgilisiyle Mikonos ‘un meşhur gün batımları eşliğinde romantik akşam yemekleri yiyor.

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Heidi Klum, Mikonos, Yunan Adaları,

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